Josef Honeder, Leiter des Entwicklungsstandorts in Steyr, erinnerte daran, dass die Arbeiten an der Grundkonzeption bereits 2020 begonnen hätten. "Wir sehen uns beim E-Antrieb am Beginn einer langen Entwicklung, wie es beim Verbrenner vor 100 Jahren war". Besonders stolz sei man darauf, dass wesentliche Komponenten wie das Gehäuse und der Inverter direkt vor Ort gefertigt werden können.

Werksleiter von Moltke bestätigte zudem, dass auch Wasserstoff als Antriebstechnologie für BMW eine Rolle spiele. Zwar werde in diesem Bereich geforscht, jedoch gäbe es für den Standort Steyr noch keinen konkreten Auftrag in dieser Richtung. Derzeit produziere das Werk weiterhin etwa eine Million Verbrennungsmotoren pro Jahr für den Weltmarkt. "Unsere Aufgabe ist es, uns breit aufzustellen und an der Dekarbonisierung mitzuarbeiten", so von Moltke.



BMW beschäftigt in Österreich insgesamt rund 8.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erwirtschafteten die österreichischen BMW-Gesellschaften einen Umsatz von etwa 8,9 Milliarden Euro. Das Werk in Steyr spielt zudem eine zentrale Rolle in der Entwicklung neuer Antriebstechnologien.