Herbert Eibensteiner, Vorstandschef von Voestalpine, warnte bei dem IV-Termin vor steigenden Gaspreisen durch das Gesetz, was auch die Inflation weiter anheizen könnte. „Mit so einem Gesetz zerstört man die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich und treibt die Inflation künstlich nach oben“, kritisierte Eibensteiner.

>>> Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner: „Versprechen wurden nicht gehalten“

Voestalpine rechnet bis 2030 mit Zusatzkosten von einer Milliarde Euro, wovon die Hälfte auf das Grüngasgesetz zurückzuführen sei, während der Rest auf höhere Gas- und Strompreise sowie die allgemeine Inflation entfalle. Nach 2030 würden die jährlichen Zusatzkosten bei 150 Millionen Euro liegen, was den Abbau von 2.000 Arbeitsplätzen erfordern würde, so Eibensteiner. Voestalpine investiert Milliarden in die Dekarbonisierung ihrer Produktion und gehört neben Wien Energie und OMV zu den größten Emittenten von Treibhausgasen in Österreich.