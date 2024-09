Bereits Ende 2022 hatte der Aufsichtsrat der Bahn grünes Licht für die Verkaufsverhandlungen gegeben. Vertreter der Ampel-Koalition hatten dabei argumentiert, dass die Investitionen der angeschlagenen Bahn in Asien nicht mehr zum Konzernbild passten, obwohl Schenker der Bahn teils milliardenschwere Gewinne eingebracht hatte. Zuletzt war die Logistiktochter sogar der einzige profitable Geschäftsbereich des Konzerns.

Gegen den Verkauf an DSV protestierte jedoch die Schenker-Gewerkschaft Verdi. Es wird befürchtet, dass im Zuge der Fusion Standorte geschlossen und Doppelstrukturen abgebaut werden könnten. Auch der traditionsreiche Name Schenker dürfte wohl verschwinden. CVC hingegen hätte die Marke erhalten und plante, Schenker später an die Börse zu bringen, was laut CVC weniger Arbeitsplätze gekostet hätte als eine Fusion mit DSV.



DSV weist diese Vorwürfe zurück. Für das dänische Unternehmen handelt es sich um die größte Übernahme seiner Geschichte. DSV gab an, dass in Deutschland weniger als 2.000 der etwa 15.000 Schenker-Stellen wegfallen würden, vor allem in der Verwaltung. Da Schenker bereits ein Sparprogramm mit Stellenabbau durchführe, werde der Abbau durch DSV geringer ausfallen. Derzeit beschäftigt DSV rund 5.000 Mitarbeiter in Deutschland. Nach dem geplanten formalen Zusammenschluss, der für das zweite Quartal 2025 angestrebt wird, gilt eine zweijährige Beschäftigungsgarantie. Auch der Hauptsitz in Essen soll in diesem Zeitraum erhalten bleiben. Zusätzlich soll DSV Insidern zufolge nach den Protesten der Schenker-Belegschaft noch zehn Millionen Euro für Abfindungen bereitgestellt haben.