Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr plant am Standort Hohe Brücke in Wolfurt (Bezirk Bregenz) den Bau eines neuen Werks. In den nächsten vier bis fünf Jahren sollen um mehr als 200 Millionen Euro neue Produktionshallen und ein Hochregallager entstehen. Es handle sich um die größte Investition in der 130-jährigen Firmengeschichte, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Mit der Erweiterung, die Raum für 850 Arbeitsplätze schafft, sollen Kapazitäten für die steigende internationale Nachfrage geschaffen werden.

Die Produktionshallen sind auf einer Fläche von rund 45.000 Quadratmetern geplant. Dort sollen größtenteils im Schichtbetrieb Seilbahnkomponenten für die ganze Welt gefertigt werden. Das Herzstück bildet ein Hochregallager mit einer Kapazität von 100.000 Stellplätzen für Kleinteile, 50.000 Stellplätzen für Europaletten und 1.800 Stellplätzen für Großpaletten. Von hier aus könnten die angrenzenden Produktionsbereiche auf drei Ebenen bis hin zum Versand versorgt werden. Mit einer Bauhöhe von 40 Metern wurde der Flächenverbrauch auf ein Minimum reduziert.

