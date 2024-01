Doppelmayr realisiert am Newark Liberty International Airport in New Jersey einen automatischen Cable Liner. Der neue AirTrain Newark soll 2029 in Betrieb gehen. Er wird auf einer vier Kilometer langen Strecke jährlich Millionen von Passagieren zwischen drei Passagierterminals, Parkplätzen, Autovermietungen und regionalen Zugverbindungen befördern. Der Auftragswert beläuft sich auf mehrere hundert Millionen Dollar.

Doppelmayr wurde in einem mehrstufigen Vergabeverfahren von der "Port Authority New York and New Jersey" als Partner ausgewählt. Der Auftrag umfasst Planung, Bau, Betrieb und Wartung eines automatischen Cable Liners für den Flughafen im Großraum New York. Das Auftragsvolumen wird mit 570 Millionen Dollar (520 Millionen Euro) beziffert. Der Nettogegenwartswert für Betrieb und Wartung beläuft sich auf 385 Millionen Dollar (351 Millionen Euro). In einem nächsten Schritt werde Doppelmayr gemeinsam mit der Port Authority die weiteren Rahmenbedingungen festlegen, um das Projekt zu realisieren, hieß es.