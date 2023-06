Das oberösterreichische Industriemontageunternehmen Kremsmüller mit Sitz in Steinhaus bei Wels hat 2022 eine Umsatzsteigerung im Anlagenbau - 184 (2021:160) Mio. Euro - und in der Gruppe - 221 (2021:205) Mio. Euro - erreicht. Zentrales Thema bleibe die Energiewende, dabei setze man auf industrielle Wärmepumpen. Fachkräfte zu finden sei aber weiter herausfordernd, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Gregor Kremsmüller in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz.

"Der intelligente Umgang mit Energie kristallisiert sich als roter Faden heraus bei uns, da wird der strategische Schwerpunkt in den nächsten Jahren liegen", gab Kremsmüller vor. Wärmepumpen seien ein massiver Wendepunkt für die Energietransformation in der Industrie. "Mit der Fertigung der Komponenten und Wärmetauscher ist eine Halle in Steinhaus ausgebucht", sagte Kremsmüller.

Man binde die Industrie-Wärmepumpen auch bei den Endkunden ins Energienetz ein, die Energieverteilung in Industrieunternehmen sei schon immer ein Thema gewesen. Derzeit mache die Arbeit mit Wärmepumpen ungefähr 12 Prozent des Projektgeschäftes aus. Es gehe in eine gute Richtung, 2022 sei man, bei aller Dramatik der Lage, "dadurch der Erfüllung unserer Klimaziele näher gekommen".