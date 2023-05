Erkennen Sie den Unterschied? Für die Covergestaltung dieser Ausgabe hat WEKA-Verlagsgrafikerin Johanna Kellermayr nicht nur ihre Kunstfertigkeit unter Beweis gestellt. Sie stellte auch die illustrativen Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz Midjourney auf die Probe. Das Ergebnis dieses - höchst kreativen - Zusammenspiels kann sich, wie wir finden, sehen lassen. In der dazugehörigen Coverstory lesen Sie, wie AI jetzt die Produktionen der Industrie erreicht. Mehr über die Pläne und Projekte der AI-Pioniere von Amag bis Umdasch erfahren Sie ab Seite 16.



Veränderung durchlebt auch der Kabelspezialist GG Group - Gebauer & Griller. Dieser hat an allen elf Standorten Personal abgebaut. Wie es weitergehen soll, hat IM-Autor Piotr Dobrowolksi recherchiert. Er zeichnet die Geschehnisse der letzten Monate nach: Seit April leitet der deutsche Sanierer Arno Haselhorst den Automobilzulieferer, die bisherige Chefin Eva Schinkinger verlässt das Unternehmen nach fast drei Jahrzehnten auf eigenen Wunsch hin. Mehr über den Neustart bei GG Group lesen Sie hier oder ab Seite 12.



Digitale Services sollen produzierenden Unternehmen neue Umsatzkanäle erschließen. Doch Europa fehlt es an Entwicklern. Und - schlimmer - an einer Open Source-Strategie. Warum Millionen von chinesischen Entwicklern schon Open-Source-Code schreiben und wieso Europa hinterhinkt, lesen Sie in der Story von IM-Autor Robert Weber ab Seite 38.



"Wir führen sicher keine Abwanderungsdiskussion": Ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Österreich gibt Norbert Jungreithmayr ab. Wir sprachen mit dem Langzeitmanager des Linzer Maschinenbauunternehmens WFL über sein Erfolgskonzept. Mehr über Sinnstiftung durch Roboter und darüber, warum im Kampf gegen die Teuerung wenig von Zuschüssen zu halten ist, lesen Sie hier oder ab Seite 50.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen das eingeheftete Logistik-Spezial ROLL ON. Darin erfahren Sie, weshalb E-Commerce eine grüne Form des Einkaufens ist. Und mehr über den Mann, der diese Meinung vertritt: IM-Autorin und dispo-Chefredakteurin Michaela Holy-Zwickelstorfer sprach mit Peter Umundum, Chef der Sparte Paket und Logistik bei der Österreichischen Post, über grüne Verpackungen und Internationalisierung.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der vorliegenden Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.