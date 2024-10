Liebe Leserin, lieber Leser!



30.000 Jobs, die alleine in Deutschland wackeln: Mit einem beispiellosen Sparprogramm will Vorstandschef Oliver Blume den deutschen Automobilriesen Volkswagen in die Spur zurückführen. Die Sparmaßnahmen bei VW, dem Personalkosten in der Höhe von 50 Milliarden anfielen, gelten als die härtesten seit dem Dieselskandal. Zehn Milliarden Euro muss der Automobilbauer aus Deutschland bis 2026 an Ergebnisoptimierung erreichen. Wie die Sparwelle Österreichs Zulieferer trifft und welche Opfer die Transformation der Branche fordert, lesen Sie in der Titelstory von IM-Autor Daniel Pohselt hier oder ab Seite 14.



Lange hat die Maschinenbaubranche gutes Geld mit dem Verkauf ihrer Maschinen mit wenig Service verdienen können. Jetzt schwächelt die Branche. Neue digitale Geschäftsmodelle sollen helfen. Aber wie? Dieser Frage geht IM-Autor Norbert Regitnig-Tillian im FOKUS MASCHINENBAU nach. Alle Antworten ab Seite 50.



Wie KI Einkaufsentscheidungen revolutioniert, neue Effizienzpotenziale in globalen Lieferketten schafft und welche Herausforderungen bei der Implementierung noch zu bewältigen sind, hat IM-Autorin Julia Weinzettl im Gespräch mit Einkaufs- und Lieferkettenexpertin Gundula Pally herausgefunden. Das Interview lesen Sie ab Seite 42.



Large Screen Laptops einen gründlichen Check unterzogen hat IM-Autor Wolfgang Korne im Blatteil Data + Beyond. Für welche Anwendungen sich die neuesten Modelle wirklich lohnen, lesen Sie ab Seite 34.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre von ROLL ON, das Sie im Innenteil finden. Seit 2011 verantwortet Peter Umundum bei der Österreichischen Post AG die Division Paket & Logistik, die mit eigenen Gesellschaften in insgesamt zwölf Ländern tätig ist und der ca. 20.000 Mitarbeiter zugeordnet sind. Im Cover-Interview spricht er über Wachstum im Paketgeschäft, maßgeschneiderte Supply Chains und den Aufbau eines Zustellnetzwerks in Aserbaidschan.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der vorliegenden Ausgabe!