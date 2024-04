Liebe Leserin, lieber Leser!



Jene zehn Persönlichkeiten, die unser Cover zieren, bilden ein Bollwerk gegen Netzwerkterrorismus: In ihrer Funktion als CISO (Chief Information Security Officer) wachen sie in Unternehmen von AT&S bis Zumtobel über den Cybberraum. Doch was macht sie berufen für den Job an der Verteidigungsfront? IM-Autor Wolfgang Korne, Autor dieser Titelstory, sprach mit ihnen über Strategien gegen Cyberinvasoren und die richtigen Abwehrkonzepte gegen Phishing, Business-E-Mail-Kompromittierung oder die CEO-Betrugsmasche. Was die Wächter der Industrie antreibt, lesen Sie hier.



Premiere feiert unser neuer Blattteil DATA + BEYOND. Darin widmen wir uns allen Aspekten der industriellen Connectivity und Security, Rechenzentren und Managed Services für die Industrie, sowie den neuesten Lösungen für Workplace oder spannenden Gadgets. Den Anfang macht unser Datenbrillen-Check, den IM-Autor Alfred Bankhamer recherchiert hat. Wie gut die Fusion realer und virtueller Welten mit den neuesten VR-Brillen von Apple, Meta und Co. funktioniert, lesen Sie hier.



Wie gut kommt Österreich bei der Energiewende voran? Eine Zwischenbilanz zieht IM-Autor Piotr Dobrowolski. In sechs Jahren will Österreich seinen Strombedarf zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien decken. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bis 2030 allein in das Stromsystem 60 Milliarden Euro investiert werden. Wie Österreich die Energiewende bis dato stemmt, lesen Sie hier.



Immer neue Handelshemmnisse und Krisen-Events lassen die Komplexität in den Lieferketten explodieren. Was Unternehmen, die mit fragilen Versorgungsadern konfrontiert sind, jetzt tun können und welche Rolle dabei Algorithmen spielen, lesen Sie hier.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.