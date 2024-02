Liebe Leserin, lieber Leser!



Jene Frau, die unser Cover ziert, steht für Veränderung: Patricia Neumann muss den Industrieriesen Siemens Österreich nach den Vorgaben von Konzernchef Roland Busch umbauen. Schneller, direkter, digitaler soll die 52-jährige, die 28 Jahre ihres beruflichen Lebens beim US-Konzern IBM verbrachte, das Unternehmen machen. Warum sie zu Deutschland einen sehr direkten Draht pflegt und wie sie sich gegen Machtverlust im Konzern stemmt, lesen Sie in der Coverstory ab Seite 16 oder hier.



Welche erfolgreichen Frauen in Führungspositionen sind in Österreichs Wirtschaft am stärksten vernetzt? Und ist der Einfluss von Frauen in der Wirtschaft objektiv messbar? INDUSTRIEMAGAZIN und die Statistiker des Netzwerkanalyseinstitutes FAS Research haben das Firmenbuch analysiert. Mehr über die Verbindungen der 200 wichtigsten Businessfrauen lesen Sie ab Seite 24.



KTM-Chef Stefan Pierer investiert millionenschwer in Sepp Hochreiters LLM-Alternativ-Architektur. Wie im neu gegründeten Unternehmen NXAI an der Vermarktung Hochreiters XLSTM geschraubt wird und was Stefan Pierer damit vorhat, lesen Sie hier.

In schwerem Fahrwasser befinden sich Supply-Chain-Manager. Sie müssen mit be- und überlasteten Lieferketten kämpfen. Mit welchen Konzepten Profis von Industrieunternehmen wie RHI Magnesita, Semperit, AT&S oder die Zumtobel Group den größten Engpässen entgehen, lesen Sie in der Story von IM-Autorin Michaela Holy-Zwickelstorferab Seite 56.



Die Bedeutung von Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren für Firmen stetig zugelegt. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat für das INDUSTRIEMAGAZIN das Internet nach den Top-Nachhaltigkeits-Trends durchsucht. Von Elektromobilität bis Kreislaufwirtschaft: Welche Trends es wert sind, von Unternehmen kommuniziert zu werden, lesen Sie in der Story von IM-Autor Tom Arnold ab Seite 34.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre unseres im Innenteil eingehefteten Karrieremagazins TEACHING - LEADERSHIP - COACHING. Darin hat das Meinungsforschungsinstitut brandscore.at unter zig Weiterbildungsanbietern Österreichs die besten erhoben. Und die - teils dramatischen - Umwälzungen am Markt für Fortbildung ermittelt: Kostendruck und Digitalisierung von Inhalten treffen auf Personalentscheider, die sich kein Blatt vor den Mund nehmen, ihre Vorstellungen von Fortbildung zu artikulieren, schreibt IM-Autorin Julia Weinzettl.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.