Liebe Leserin, lieber Leser!



Jene drei Herren, die unser Cover zieren, geben nicht die schlechtesten Role Models ab: Allesamt Vertreter der Generation Y, haben Johannes Alexander Hödlmayr, Hubert Bertsch junior und Samuel Kapsch schon erstaunliche Karrieren angestoßen. Wer sind die jungen Talente, die ihren Unternehmen den Stempel aufdrücken? In unserer Coverstory haben wir die Viten von 15 Talenten der Industrie nachgezeichnet. Mehr über die jungen Ausnahmekönner - und wie sie eine neue Epoche in ihren Unternehmen einläuten - lesen Sie hier oder ab Seite 16.



Sepp Hochreiter lotste ihn vom Tech-Riesen Microsoft zurück an die Uni: Mit Johannes Brandstetter kehrt ein Ausnahmeforscher zu seinen Wurzeln in Österreich zurück. IM-Autor Robert Weber traf Brandstetter zum Interview. Wie die Rückholaktion gelungen ist und warum der xLSTM-Algorithmus seines Mentors Sepp Hocheiter die Industrie verändern wird, lesen Sie hier oder ab Seite 36.



Wie stark vernetzt sind die Shopfloors produzierender Unternehmen heute schon? Benjamin Brockmann, CEO und Co-Founder beim Connected-Worker-Plattformhersteller Operations1 sieht noch Luft nach oben beim Einsatz kollaborativer Tools. Mehr über die Digitalisierung mitarbeitergeführter Produktionsprozesse lesen Sie hier oder ab Seite 56.



Erstaunliches förderte unser Hardware-Review zutage. Ein steirisches Simulationsbüro testete für INDUSTRIEMAGAZIN das Mixed-Reality-VR-Headset Quest 3 aus dem Meta-Universum. Hält es den Anforderungen für die Erstellung einer Prozesssimulation stand? Mehr dazu lesen Sie hier oder ab Seite 48.



Ans Herz gelegt sei Ihnen die Lektüre unseres im Innenteil eingehefteten Fördermagazins. Darin zeichnen wir den Weg nach, den sieben Unternehmer für ihr Investitionsprojekt einschlugen. Dem Förderverzeichnis 2024 entnehmen Sie auch sämtliche Leistungen der Fördergeber.



An dieser Stelle bleibt nur noch, uns für Ihre Treue zu bedanken. Wir wüschen Ihnen erholsame Weihnachtsfeiertage. Wir freuen uns, Sie am 7. Februar mit einer brandneuen Ausgabe – online oder druckfrisch im Postfach – überraschen zu dürfen.



Viel Vergnügen mit der Lektüre der aktuellen Ausgabe!