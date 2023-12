INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Brockmann, wie stark vernetzt sind die Shopfloors produzierender Unternehmen denn heute schon? Geht es da längst kollaborativ zu?



Benjamin Brockmann: Mit der Connected Work Studie 2023 wollten wir mehr Licht in das Thema „vernetztes Arbeiten in der Produktion” bringen. Dazu hatten wir insgesamt 175 Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Produktionsumfeld zum Status Quo, der Zukunft von Connected Work und den notwendigen Umsetzungsmaßnahmen befragt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Connected Work zwar zunehmend wichtiger, bei Weitem aber noch kein Massenphänomen geworden ist: Nur 3 % der befragten Unternehmen gaben an, bislang vollständig papierlos zu arbeiten, während 18 % ausschließlich mit papierbasierten Prozessen arbeiten. 17 % bezeichnen sich als weitestgehend papierlos und immerhin 62 % sind es teilweise. Das zeigt aber auch, dass wir hier nach wie vor großen Nachholbedarf im deutschsprachigen Raum haben.



In welchem Umfang hielten Apps am Shopfloor in den letzten Jahren Einzug?



Brockmann: Wenn die Bestrebungen in Richtung Connected Work so eindeutig sind, stellt sich natürlich die Frage, welche Technologien bereits im Einsatz sind. Unsere Studie hat ebenfalls gezeigt, dass eine Reihe von digitalen Helfern schon heute aktiv auf dem Shopfloor zur Unterstützung operativer Mitarbeiter eingesetzt werden, allen voran ERP-Systeme (49 %) und mobile Apps (45 %). AR- und VR-Applikationen (14 %) sowie Wearables (15 %) sind vergleichsweise wenig im Einsatz.



Wie realisierten die wenigen Unternehmen bisher die papierlose Fertigung, waren das eher individuell gestrickte Lösungen?



Brockmann: Viele Unternehmen haben da auf die erwähnten „individuell gestrickten Lösungen” gesetzt, indem sie durch externe Dienstleister mit hohem Budgetinvest eigene Tools entwickeln lassen haben. Die Konsequenz auf Aufwand- und Kostenseite ist, dass diese Tools auch durch Updates gepflegt werden oder an zusätzlichen individuellen Bedürfnissen weiterentwickelt werden müssen. Zur Realisierung der papierlosen Fertigung „stricken” sich auch Unternehmen eigene Lösungen, die aus unterschiedlichsten Softwares verschiedener Hersteller bestehen. Das Problem hierbei ist, dass man mit einem instabilen System arbeitet, deren Workflows, Anbindungen etc. untereinander mit hohem manuellem Aufwand gepflegt und verwaltet werden müssen.

Welche Branchen sind Vorreiter der Kollaboration am Shopfloor?



Brockmann: Generell sind es Branchen, die viele mitarbeitergeführte Tätigkeiten in ihren Prozessen aufweisen und durch Digitalisierung Komplexitäten, nicht-wertschöpfende Tätigkeiten sowie Daten-Blindspots reduzieren möchten. Wir sprechen hier vom Maschinen- und Anlagenbau, Herstellern von Landwirtschafts- oder Baumaschinen aber auch Massenproduzenten unterschiedlichster Branchen, die nicht nur hochqualitative Produkte produzieren, sondern auch eine hohe operative Exzellenz erreichen wollen.

Von der Idee zum Produkt: Wie entstand die Connected Worker Plattform?



Brockmann: Daniel Grobe und ich studierten zusammen an der TU München und forschten gemeinsam am Fraunhofer Institut und lernten in dieser Zeit Anian Ziegler kennen. Auf Basis unserer Erfahrungen aus Forschung, Industrie und Unternehmensberatung entwickelten wir die Idee für die Software-Lösung Operations1. Operations1 wurde schließlich 2017 in Kooperation mit der TU München gegründet. Neben dem Augsburger Standort im Innovationspark bezogen wir 2020 neue Büroflächen in Frankfurt am Main.