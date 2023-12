Heute ist das Produkt in die Evva-Welt rückgeführt. Und Constantin Ehrlich-Adám im Familienbetrieb seit Jahresbeginn Teil eines vierköpfigen Innovationsmanagementteams.

Die Tatsache, Familienmitglied zu sein, gebe ihm die Möglichkeit, "eine sehr vernetzende Rolle wahrzunehmen", sagt er. Dabei sei auch immer auf den Budgetrahmen und eine schöne Verwertungskurve zu achten, schließlich sei man hier nicht mit unendlichem Budget gesegnet wie vor Jahren noch vielleicht im Big-Tech-Bereich.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Von einem passiven Innovationsmanagement wolle er nun in ein aktiveres Innovationsgeschehen führen. Dazu will er Strukturen aufsetzen und die Quantität in die Höhe schrauben. Wenn jede zehnte Idee zündet, ist das ein hervorragender Wert", sagt Ehrlich-Adám.



# studierte in Zürich Maschinenbau



# findet in der Natur und beim Fußball Ausgleich



# verweist bei sozialpartnerschaftlichen Themen höflich an den FMTI