Wenn er vom Eishockey spricht, ist er unweigerlich in seinem Element: Seit der Kindheit ist er glühender Fan, wie sollte es in dieser Familie, in der der Onkel, Jochen Pildner-Steinburg, gleich der amtierende Ligaboss ist, auch anders sein.

Und so freut er sich an freien Tagen auf Kurztrips zu Eishockeyspielen im In- und Ausland. Ebenso sattelfest unterwegs ist er in seinem beruflichen Umfeld, in dem er sich seit gut 10 Jahren - in ganz jungen Jahren studienbegleitend als Mitarbeiter der technischen Redaktion, später als Trainee - bewegt: dem Familienunternehmen GAW technologies.

Dorthin verschlug es den ausgebildeten Archäologen nach dessen Studium, statt Passheiligtümern (sein Abschlussthema) und klassischer provinzialrömischer Archäologie geht es nun etwa um Dispergiermaschinen und weiteren Anlagen der Papierindustrie, die den heute 36-jährigen ob ihrer Größe und Funktionalität schon in jungen Jahren imponierten.