Milan Nitzschke dürfte eigentlich Grund zur Freude haben: Als Geschäftsführer von SL-Naturenergie ist er in einer Branche tätig, die stark wächst und vielversprechende Zukunftsaussichten hat. Bereits über 140 Windräder hat sein Unternehmen im Westen Deutschlands errichtet. Der Ausbau der Windkraft gewinnt in Europa und insbesondere in Deutschland immer mehr an Dynamik. Pro Jahr sollen allein im Onshore-Bereich zehn Gigawatt an zusätzlicher Leistung installiert werden, was das Dreifache der Kapazität von 2023 bedeutet. Ein riesiger Markt, der auch international, vor allem in China, Interesse weckt.

Doch genau dieses Interesse bereitet Nitzschke Sorgen: "Wir erleben Ähnliches wie bei der Solarindustrie", warnt er. "In drei bis fünf Jahren sind die Chinesen da und bestimmen den Markt – das wird sicher passieren, wenn die Politik nicht handelt."



Nitzschke hat diesbezüglich einschlägige Erfahrungen, denn er war ein Augenzeuge des Aufstiegs und Niedergangs der deutschen Solarindustrie. Anfang der 2000er Jahre leitete er den Verband der Erneuerbaren Energien und wechselte später zum Solarmodul-Hersteller Solarworld, gerade als China begann, den deutschen Solarmarkt zu erobern. Es war allgemein bekannt, dass chinesische Unternehmen großzügige staatliche Unterstützung aus Peking erhielten. Als Präsident des neu gegründeten Verbands "EU ProSun" setzte sich Nitzschke für Schutzzölle ein, doch es war zu spät. Die deutsche Solarindustrie wurde weitgehend von China verdrängt.