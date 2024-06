Der Weltmarkt wird von chinesischen Produzenten dominiert. Laut Statistischem Bundesamt stammten 2022 etwa 87 Prozent der nach Deutschland importierten Photovoltaikanlagen aus China. Dies hat zur Folge, dass die Preise für Solarmodule flächendeckend fallen. Deutsche Modulhersteller, die Anfang der 2000er Jahre noch führend waren, haben aufgrund der starken Konkurrenz aus China in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren. "Viele heimische Hersteller gaben angesichts der chinesischen Konkurrenz schon im vergangenen Jahrzehnt auf," so BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. 2023 wurden in China allein 253 Gigawatt Solarstromleistung zugebaut, was 60 Prozent des weltweiten Ausbaus entspricht, so der europäische Dachverband Solar Power Europe.

>>> Wasserkraft dominiert vor Windkraft und Fotovoltaik: So stemmt Österreich die Energiewende

In Deutschland wächst das Interesse an Solarenergie sowohl bei der Industrie als auch im Gewerbe, wie Körnig betont. Auch private Hausbesitzer tragen maßgeblich zum Ausbau bei. 2023 wurden rund 760.000 neue private Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 7,6 Gigawatt installiert, was einer Steigerung um 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch in Österreich werden die meisten neuen Paneele auf Hausdächern installiert.



Solaranlagen auf Firmendächern sind wesentlich größer: Ihre Zahl stieg zwar nur um 17.000, doch die neu installierte Leistung verdoppelte sich nahezu auf 2,7 Gigawatt. Eine Umfrage des BSW unter etwa 500 Mittelständlern ergab, dass mehr als die Hälfte plant, in den nächsten drei Jahren eine Solaranlage auf dem Firmendach zu installieren. Im zweiten Halbjahr 2023 sank zwar die Anzahl der installierten Anlagen im Vergleich zum Vorjahr, doch die installierte Leistung stieg erheblich. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht darin ein Indiz, dass die Anlagen im Schnitt größer werden.