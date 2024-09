Ende August wurde bekannt, dass das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger erneut tiefgreifende Veränderungen plant. Um wieder auf Kurs zu kommen, hat das Unternehmen eine umfassende Restrukturierung angekündigt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Konzentration auf die Modulproduktion im US-Bundesstaat Arizona, während der Bau einer weiteren Fabrik in den USA gestoppt wird. Gleichzeitig wird entgegen früheren Plänen die Produktion in Deutschland aufrechterhalten.

Der Aufbau einer Solarzellenfertigung in Colorado Springs sei laut Meyer Burger „derzeit nicht finanzierbar“ und werde daher nicht weiterverfolgt. Stattdessen liegt der Fokus auf der Modulproduktion im Werk in Goodyear, Arizona, wo die Kapazitäten schrittweise ausgebaut werden. Die ursprünglich angedachte Kooperation mit einem US-Technologiekonzern wird aufgrund der geänderten Strategie ebenfalls nicht umgesetzt.



Trotz der Pläne, mehr in die USA zu verlagern, bleibt Meyer Burger der Produktion in Deutschland treu. Der Standort in Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen wird weiterhin betrieben und soll sogar das Herzstück der Solarzellenversorgung des Unternehmens werden. Diese Zellen seien „unter den derzeitigen Marktbedingungen die wirtschaftlichste Option“, um die Modulproduktion in Goodyear zu beliefern. Langfristige Lieferverträge könnten so eingehalten und die Produktionskapazitäten in den USA optimal genutzt werden. Darüber hinaus führe man Verhandlungen mit zusätzlichen Abnehmern für weitere Produktionsmengen.