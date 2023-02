Das dürfte auch die europäische Wirtschaft zu spüren bekommen. Schließlich ist China ihr mit Abstand wichtigster Handelspartner. In der Volksrepublik schürt auch eine Immobilienkrise die Konjunktursorgen. Eine Umfrage der China Index Academy zufolge, eines der größten unabhängigen Immobilienforschungsunternehmen des Landes, brachen die Immobilienverkäufe nach Fläche in 17 erfassten Städten im Juli um ein Drittel zum Vormonat ein. Damit droht der Immobiliensektor als Wachstumsmotor auszufallen.

Spitzenpolitiker haben angesichts des Gegenwinds bereits signalisiert, dass die Regierung von ihrem für heuer ausgegebenen Wachstumsziel von rund 5,5 Prozent abrücken könnte. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lediglich um 0,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum gewachsen. "Jeder macht sich Sorgen um eine Stagnation", sagte Nie Wen, ein in Shanghai ansässiger Ökonom bei Hwabao Trust. "In der zweiten Jahreshälfte wird es wirtschaftlich wichtiger sein, die Erholung des Konsums zu beschleunigen."Es gibt aber auch kleine Lichtblicke. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni um 3,1 Prozent zum Vorjahresmonat, nachdem die Coronalockdowns in einigen Städten wie Shanghai aufgehoben wurden. Auch die Arbeitslosenquote ging zurück, und zwar von 5,9 Prozent im Mai auf 5,5 Prozent.

Während der Rest der Welt versucht, mit dem Coronavirus zu leben, verfolgt China unverändert eine Null-Toleranz-Strategie. Doch leidet die wirtschaftliche Erholung unter den strikten Maßnahmen, die gegen die hochansteckende Omikron-Variante auch weniger wirksam sind. Im zweiten Quartal wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres nur noch um 0,4 Prozent. Das war der schwächste Wert seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Eigentlich wollte die Regierung in diesem Jahr ein Wachstum von 5,5 Prozent erreichen, was aber immer weniger realistisch erscheint. Experten rechnen wegen der Covid-Restriktionen und der laufenden Immobilienkrise in China nur noch mit einem Zuwachs um rund vier Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagte jüngst nur noch 3,3 Prozent Wachstum für China voraus.