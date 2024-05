Ein Video von der Präsentation, das Regierungschef Michail Mischustin zeigt, wurde viral. Mischustin kritisierte dabei, dass sogar das Lenkrad in China gefertigt wurde. "Ich will, dass das Steuer russisch ist. Das ist doch nicht so schwer, wie die Produktion des Getriebes und andere Elemente zu lokalisieren", bemängelte er. Tatsächlich handelt es sich bei den neuen Wolgas trotz des prominent platzierten GAZ-Logos nur um die Montage von Fahrzeugen der chinesischen Automarke Changan. Lediglich die Frontstoßstange und der Kühlergrill sind eigens entworfen.

Nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine, den Kremlchef Wladimir Putin befohlen hat, hat der Westen Sanktionen gegen Russland verhängt. Daraufhin haben nahezu alle westlichen Automobilkonzerne ihre Produktion im Land eingestellt. In den GAZ-Produktionsstätten in Nischni Nowgorod wurden vor dem Krieg Modelle von VW und Skoda gefertigt. Russlands Versuche, den Weggang der westlichen Automobilhersteller durch Eigenproduktionen zu ersetzen, sind bisher gescheitert. Bereits im letzten Jahr stellte sich der von Staatsmedien gefeierte Neustart der sowjetischen Marke Moskwitsch als Kopie des chinesischen Kleinwagens JAC JS4 heraus.



Insgesamt sind die Produktionszahlen nach Kriegsbeginn stark zurückgegangen. Wurden 2021 in Russland noch etwa 1,5 Millionen Pkw produziert, waren es im vergangenen Jahr nur noch 720.000 Fahrzeuge.