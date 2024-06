Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 17. Juni angesetzt. "Wir werden selbstverständlich die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen auch weiter steigern, wenn in der nächsten Runde kein Abschluss zustande kommt", warnten Artmäuer und Gallistl.



Arbeitgebervertreter Stöger vom Fachverband der chemischen Industrie Österreichs (FCIO) zeigte hingegen "so gar kein Verständnis mehr" für die aus seiner Sicht nach wie vor überzogene Forderung der Arbeitnehmervertretung. "Da weigert sich jemand, die Zeichen der Zeit zu erkennen und an die Zukunft der Branche zu denken", so der Wirtschaftsvertreter laut einer Aussendung: "Es braucht von Seiten der Gewerkschaft mehr Verständnis für die dramatisch schlechte wirtschaftliche Situation unserer Branche."



Stögers Appell an die Arbeitnehmervertretung: "Begreift endlich, was auf dem Spiel steht. Weitere Kostennachteile im internationalen Wettbewerb befeuern die Deindustrialisierung, also die Abwanderung produzierender Betriebe aus Österreich. Und wer einmal weg ist, kommt in der Regel nicht mehr zurück."