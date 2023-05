Die promovierte Chemikerin Maria Löflund (49), die über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Biotech-Industrie verfügt, übernimmt die Leitung der Takeda-Produktionsanlagen in Wien. Sie leitet damit einen der weltweit größten Plasmaproduktionsstandorte und ist künftig für mehr als 2.600 Mitarbeitende am Standort verantwortlich.

>>> Pildner-Steinburg: Wie sie den Anlagenbauer GAW in dritter Generation führt.

Löflund tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Karl-Heinz Hofbauer an. Sie wird auch in den Vorstand der Takeda Manufacturing Austria AG berufen. Damit wird auch im Vorstand, wie in der gesamten Organisation, die volle Geschlechterparität erreicht und zusätzlich die Frauenquote in Aufsichtsräten österreichischer Aktiengesellschaften erhöht.