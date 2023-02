Austrotherm, führender Anbieter im Bereich klimaschützender Wärmedämmung in Mittel- und Osteuropa, nahm in Calan, nahe der Stadt Deva in Siebenbürgen, das mittlerweile 3. Austrotherm EPS-Werk für den rumänischen Markt in Betrieb. 15 neue Mitarbeiter finden am Standort Calan Beschäftigung. Die Investitionskosten für das Greenfield-Projekt belaufen sich auf rund 6 Millionen Euro.

„Wann, wenn nicht jetzt, macht Energiesparen mehr Sinn? Der dramatische Anstieg der Energiepreise ist auch in Rumänien längst angekommen. Austrotherm Dämmstoffe reduzieren Heizkosten massiv.”, so Mag. Klaus Haberfellner, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe, zu den Beweggründen in Rumänien weiter zu investieren. “Siebenbürgen zählt aktuell zu jenen Regionen Zentral- und Nordwest-Rumäniens, die über eine gute wirtschaftliche Lage verfügen. Die bisherigen - weiter entfernten - EPS-Werke kamen mittlerweile schon an ihre Kapazitätsgrenze.“

Der neue Standort in Siebenbürgen ergänzt die Austrotherm Produktionsstandorte im Süden (Bukarest), Nordosten (Horia) und Westen (Arad) des Landes. „Kundenservice erhält ab sofort einen noch höheren Stellenwert. Unser Fokus liegt jetzt klar bei kürzeren Lieferwegen und höherer Flexibilität für unsere Kunden. Durch die Lagerkapazität ist es zudem möglich, Kombinationslieferungen von EPS- und XPS-Dämmstoffen anzubieten“, ergänzt Roxana Ghioca, Geschäftsführung Vertrieb Austrotherm Rumänien.