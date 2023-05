Wo liegen die Herausforderungen, Lean Production vom Shopfloor in die Welt der Bits and Bytes zu transferieren?



Wörndl-Aichriedler: Eine unserer größten Herausforderungen ist, Kommunikation in einem geographisch stark verteilten Team effizient und effektiv zu gestalten. Unsere Mitarbeiter trennen nicht Räume, sondern Zeitzonen. Ein reibungsloser Austausch ist hier unabdingbar. Zudem muss Softwareentwicklung als kreativer Prozess angesehen werden. Häufig wird nur der Output gemessen und optimiert, in der Regel führt das aber nicht zu mehr Outcome. Es braucht Metriken und Key Performance Indikatoren, die eben Impact und Outcome messen. In der Praxis versuchen wir hier einen Mix zwischen DORA und Product Metriken zu definieren, der einen Fokus auf den Outcome ermöglicht.



Wie funktioniert das Vorhalten von Hardware-/Software-Leistung in Produkten in der Praxis?



Dolic: Wir halten den Anwendern grundsätzlich wenig vor. Für unsere Customer Facing Applikationen setzen wir auf OnDemand Ressourcen (Storage, CPU, RAM), die auch wieder freigegeben werden können. Durch unseren Fokus auf PaaS und SaaS verwenden wir nur, was tatsächlich benötigt wird. Zudem releasen wir in kurzen Abständen. Meist arbeiten die Teams zwischen wenigen Tagen bis zu drei Monaten an Applikationen. Sobald etwas verwendbar ist, soll es auch der Anwender nutzen können.



Welche Unternehmenskultur braucht es - und welche Praktiken und Werkzeuge kombinieren Sie?



Wörndl-Aichriedler: Die DevOps Philosophie braucht eine Unternehmenskultur, die Teams in den Vordergrund stellt und ihnen die notwendigen Freiheiten einräumt. Dafür aber auch konkrete, messbare Ergebnisse einfordert, deren Horizont über reine Output-Messung hinaus geht. Das benötigt eine klare strategische Ausrichtung sowie regelmäßigen Austausch zwischen dem Management und den Teams sowie zwischen den Teams selbst. In der täglichen Arbeit hilft uns hier die Orientierung an der DevOps End-to-End Verantwortung. Wir leben die ganzheitliche Verantwortung in den Teams und arbeiten nach dem Motto „It’s not someone elses problem“.

Gestärkt wird das auch durch agile, iterative Arbeitsprozesse. So haben wir stabile Teams, in denen die Mitarbeiter über längere Zeiträume an bestimmten Lösungen arbeiten – und so eben auch die Verantwortung dafür übernehmen. Unser „Werkzeug“ ist Azure DevOps. Damit können wir alle Anforderungen in ihrer Gesamtheit abbilden.

