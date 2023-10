Es ist ein breites Forum, dessen Impact weit über die jährliche Veranstaltung, die diesmal im März 2024 in Wien stattfinden wird, hinaus geht: Im Rahmen des Technologieforums der DHK tauschen sich namhafte Industrieunternehmen wie Beckhoff Automation, Festo, Lenzing, Phoenix Contact, Rittal, Siemens Österreich, Airbus, AVL List oder Rosenbauer oder BASF Österreich zu den Themen Innovation, Technologieentwicklung, Transformation und Kooperation zum wesentlichsten Thema unserer Zeit aus: Dem Thema Nachhaltigkeit und Wachstum. Industriemagazin ist Medienpartner der Initiative.

Zum Kickoff des Technologieforums, das 13. und 14. März in Wien statt finden wird am fanden sich 170 Gäste ein. Professor Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria Research, der die Veranstaltung moderierte und Mitveranstalter war, betonte in seiner Begrüßungsrede die große Bedeutung des Technologieforums als Ort der Zusammenarbeit und Innovation sowie als Experten-Treffpunkt. Das Forum behandelt ein zentrales Thema, zu dem viel Diskussionsbedarf besteht. „In einer Zeit, wo Technologie und Nachhaltigkeit immer komplexer werden, ist Austausch zwischen führenden europäischen Industriestandorten wie Deutschland und Österreich von entscheidender Bedeutung“, sagte Harald Pflanzl, Vizepräsident der Deutschen Handelskammer in Österreich und Geschäftsführer von BASF Österreich.