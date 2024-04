Das Werk besteht seit 2015. Ein Jahr nach der völkerrechtswidrigen russischen Krim-Invasion eröffnete DMG Mori ein Werk im russischen Ulyanovsk. Ausschließlich für den russischen Markt wollte der Maschinenbauer dort Dreh- und Fräsmaschinen produzieren. Laut Medienangaben betrug das Investitionsvolumen rund 70 Millionen Euro.

DMG Mori hatte eine Investitionsgarantie der Bundesregierung erhalten, bevor das Werk in Russland gebaut wurde. Diese Verträge schützen deutsche Direktinvestitionen im Ausland vor finanziellen Verlusten aufgrund politischer Risiken. Im Jahr 2023 hatte Deutschland allein rund 28,5 Milliarden Euro für solche Investitionen verbürgt. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich das Geschäft von DMG Mori dadurch wesentlich verändern wird. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in Russland bereits im Frühjahr 2022 eingestellt, also fast zu Beginn des Krieges in der Ukraine. „Im Moment wird der Eindruck erweckt, wir hätten unser Versprechen gebrochen“, sagte ein Unternehmenssprecher im Herbst 2023. „Dieser Vorwurf gegen DMG Mori ist zu 100 Prozent falsch und wir weisen ihn mit aller Kraft zurück.“

DMG Mori zieht sich aus Russland zurück

Nach dem 24. Februar 2022 wurden keine Maschinen oder Komponenten mehr nach Russland geliefert. Es wurde erklärt, dass alle IT-Verbindungen von außen nach Russland komplett gekappt wurden, um einen Betrieb vor Ort unmöglich zu machen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Maschinen, die vor dem Krieg in der Ukraine in Produktion waren, ohne Wissen oder Zustimmung des verantwortlichen Managements verkauft wurden. Wie dies geschehen konnte, wird das Unternehmen nun untersuchen.