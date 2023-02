Wird Wasserstoff mit erneuerbarer Energie erzeugt, spricht man von grünem Wasserstoff. "Zu oft wird der Strom zur Wasserstoffgewinnung heute noch aus fossilen Rohstoffen erzeugt. Es macht keinen Sinn hier in Österreich, wo wir so viele Naturressourcen haben, klimaschädliche Energiequellen zu nutzen", so Dorner weiter.

"Ein bis zwei Prozent der Landesfläche sollte für Windkraft, PV und Hydrosolar-Anlagen zur Verfügung gestellt werden, sonst kommen wir nie raus aus der fossilen Falle. Wir können die Klimaneutralität nur schaffen, wenn die erneuerbaren Energieträger gefördert werden. Deswegen brauchen wir Windkraftwerke, wir brauchen Photovoltaik, die ganzen Dächer gehören vollgemacht, auch Freiflächen müssen sein und wir müssen auch noch Hydrosolarkraftwerke bauen. Wir dürfen dabei nicht nur auf ein Pferd setzen".



Das Landschaftsbild würde sich dabei natürlich verändern, aber Dorner weiß zu kontern: "Stürme, steigende Waldgrenze, Trockenheit und so weiter - die Natur selber verändert das Landschaftsbild durch die Auswirkungen der Klimaerwärmung. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, unseren Energieverbrauch im Landschaftsbild zu erkennen."



Seine Argumente konnte der Kärntner schon in mehreren TV- und Radiosendungen öffentlich vertreten, denn er weiß die Medien zur Vermittlung seiner Botschaften gut zu nutzen. Dass der Ausstieg aus Kohle, Erdgas und Co. trotz höchster medialer Aufmerksamkeit nicht stärker politisch forciert wird, ist für ihn dennoch kein Anlass zum Verzweifeln, im Gegenteil: "Da geh ich auf die Politik zu. Wenn wir jetzt den Hebel ansetzen und schnelle Genehmigungsverfahren machen, haben wir die Chance, dass die Energiewende bis 2040 oder zumindest bis 2045 machbar ist. Die Technologie ist da, das Wissen ebenfalls. Aber die Politik muss entscheiden, was sie will und dann muss sie das auch zulassen".



Ein Besuch der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im April ist schon abgemacht. Bis dahin soll jedenfalls der Wasserstoffspeicher fertiggestellt sein. Und wer weiß, vielleicht sind dann ja auch schon neue Projekte in Planung, an Ideen mangelt es Franz Dorner jedenfalls nicht.