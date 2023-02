Die Montanwerke Brixlegg sind ein Tiroler Produzent von Kupfer-Halbzeugen mit Sitz in Brixlegg. In Tirol wurden bis ins 20. Jahrhundert Kupfer- und Silbererze gefördert und in Brixlegg zu Reinmetallen raffiniert. Mit dem Ausbleiben des Bergsegens wurden seit etwa 1890 in stark zunehmenden Mengen kupferhaltige Sekundärmaterialien anstelle von Erzen als Rohstoff zur Metallgewinnung eingesetzt. Heute ist die Montanwerke Brixlegg AG ein 100%-iger Upcyclingbetrieb. Mit über 350 Mitarbeitern am Standort Brixlegg gehört die Montanwerke Brixlegg AG zu den wichtigsten Industriebetrieben in Westösterreich. Das Unternehmen, das zu 99 Prozent im Eigentum der Umcor Holding, einer Tochter des Schweizer Rohstoffhandelsunternehmens Umcor AG steht (diese hält auch das restliche ein Prozent), erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 1,192 Milliarden Euro - ein Plus von 44 Prozent zu 2021.