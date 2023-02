Die TÜV AUSTRIA Akademie führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Gesamtanbieter an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von 86 Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Wer sind die besten Anbieter von Fortbildung in Österreich? Alle Sieger und viele interessante Details zum Markt!

Unter den 19 Startern in dieser Kategorie machte wie schon im Vorjahr die TÜV AUSTRIA Akademie das Rennen, gefolgt vom WIFI –Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich. Platz drei erlangte das BFI Berufsförderungsinstitut Österreich.

„Sicherheit, Umwelt, Energie – die Herausforderungen sind enorm“, sagt Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie. „In der TÜV AUSTRIA Akademie bilden wir gemeinsam mit unseren Kunden ein krisenfites Experten-Netzwerk. Denn den großen Bildungsbedarf in Green-Tech, Compliance oder IT-Security können wir mit flexiblen, kompakten Bildungsangeboten – in Präsenz, online oder kombiniert – nur gemeinsam schaffen."

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung