Künstliche Intelligenz kann nicht die Probleme eines schwächelnden Industriestandorts kompensieren, meint Wilfried Sihn.

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Sei es als Chat-GPT, um Schulaufgaben einfacher zu lösen oder Aufsätze zu schreiben oder, um den Verkehr intelligenter zu lenken oder, oder… Wir stehen da erst am Anfang und können uns nicht so recht vorstellen, was da alles auf uns zukommt. So auch in der industriellen Praxis. Ohne KI lassen sich Innovationsprojekte kaum noch darstellen. Manchmal bekomme ich den Eindruck, dass KI für viele Unternehmen so etwas wie einer der letzten Strohhalme ist, der sie vor dem Ertrinken retten soll. Ich kann Ihnen versichern, dass auch KI in all ihren Facetten keine Wunder bewirken wird und schon gar nicht die grundsätzlichen Probleme eines Industriestandortes lösen wird. KI und die dahinterliegende Data-Science kann uns in vielen technologischen Bereichen deutliche Verbesserungen bringen, und uns damit am Weltmarkt auch wieder helfen zu bestehen. Weil wir technologisch besser sind.

Und dazu gibt es vielfältige sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für Methoden der Künstlichen Intelligenz. Gerade im technologischen Bereich müssen wir uns in Österreich nicht verstecken und sind in einigen Bereichen, was den KI-Einsatz angeht, führend. Als ein Beispiel sei die Entwicklung von Chat-Bots für die Instandhaltung bei Fraunhofer Austria erwähnt. Dies ist eine Möglichkeit, um mit KI die Verfügbarkeit technischer Anlagen und Systeme deutlich zu erhöhen. An den Kosten werden wir wenig verändern können, also müssen wir die Produktivität erhöhen. Und das kann mit Hilfe von KI gelingen. Aber eine Wunderwaffe ist es nicht.