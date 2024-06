Wie lange Doboczky seine neue Position behalten wird, ist noch unklar. Die Borealis-Muttergesellschaft OMV verhandelt derzeit über ein Joint Venture zwischen Borealis und dem Abu Dhabi-Unternehmen Borouge. Sobald diese Verhandlungen abgeschlossen sind, könnte es erneut zu Veränderungen in der Führungsebene kommen.

Stefan Doboczky, der von Juni 2015 bis Ende September 2021 als CEO der Lenzing AG tätig war, hat das Unternehmen durch eine Phase bedeutender Transformation und Expansion geführt. Er setzte auf Nachhaltigkeit und Innovation als zentrale Pfeiler der Unternehmensstrategie. Mit der Initiative "Naturally Positive" legte er den Grundstein für Lenzings Vision, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Investitionen in nachhaltige Technologien und die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte wurden unter seiner Ägide intensiv vorangetrieben.

Doboczky trieb auch die geografische und produktionsseitige Expansion des Unternehmens voran. Unter seiner Führung wurden bedeutende Investitionen in neue Produktionsstätten und Kapazitätserweiterungen getätigt, wie beispielsweise die Errichtung eines neuen Lyocell-Werks in Thailand und die Erweiterung der Kapazitäten in China und Indonesien. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, Lenzings Marktposition zu stärken und die globale Präsenz auszubauen​​​​.