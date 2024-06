Suzano erhält zudem die Möglichkeit, ihren Anteil an Lenzing bis Ende 2028 um weitere 15 Prozent zu erhöhen und diese von B&C zu erwerben. Trotz dieser Option wird B&C als langfristiger Hauptaktionär von Lenzing bestehen bleiben. Suzano, der weltgrößte Zellstoffproduzent mit Hauptsitz in Brasilien, hat einen Jahresumsatz von über sieben Milliarden Euro. Das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Suzano hatte laut B&C-Aufsichtsratschef Wolfgang Hofer bereits seit Jahren Interesse an einer Beteiligung an Lenzing. Seit letztem Jahr fanden Gespräche statt, die in den letzten Monaten konkreter wurden. „Wir haben immer davon geträumt, einer der Anteilseigner von Lenzing zu sein“, erklärte Suzano-Chef Walter Schalka am Mittwoch bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Wien. Man sei in der Lage, einen "wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Lenzing-Geschäftsmodells zu leisten". Sollte Suzano seinen Anteil an Lenzing in den nächsten Jahren von 15 auf 30 Prozent erhöhen, müsste der brasilianische Konzern ein Pflichtangebot an alle Aktionäre abgeben. "Es ist nicht unser Ziel, die Mehrheit zu übernehmen", betonte der Suzano-CEO.

Die Partnerschaft zwischen B&C und Suzano zielt darauf ab, Lenzing wieder in die Gewinnzone zu befördern und Umsatz und Ergebnis zu steigern sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Wolfgang Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender der B&C-Gruppe, erklärt: „Wir sehen diese Partnerschaft als Win-win-win-Situation für alle Beteiligten. Mit Suzano hat die B&C einen finanzstarken Hauptaktionär für Lenzing gewonnen, der über umfangreiche Expertise und Reputation auf den internationalen Finanzmärkten verfügt. Suzano als größter Zellstoffproduzent der Welt rückt durch diese Transaktion näher an neue Märkte. Für Lenzing bedeutet dies ein Bekenntnis beider Partner, die Position von Lenzing als globaler Marktführer bei nachhaltigen Zellulosefasern weiter auszubauen.“

Walter Schalka, CEO von Suzano, betont: „Lenzing ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Premium-Zellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie. Mit ihrer etablierten Technologie, Produktpalette und technischem Know-how sehen wir großes Potenzial für weiteres Wachstum. Suzano ist überzeugt, basierend auf unseren Kernkompetenzen im Bereich Zellstoff und Kostenexzellenz gemeinsam mit B&C einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Lenzing-Geschäftsmodells leisten zu können. Die Beteiligung an Lenzing entspricht unserer Investitionsstrategie, unsere internationale Präsenz zu diversifizieren, neue Wachstumsmärkte für unsere Produkte zu erschließen und uns näher an den Endverbraucher zu bringen.“