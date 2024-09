„Was aber noch viel wichtiger ist“, betont Interimsdekan Bodo B. Schlegelmilch, „jedes Jahr vertrauen uns über 2.800 Manager*innen und High Potentials aus über 70 Ländern, sie auf ihrer einzigartigen Lern- und Weiterentwicklungsreise zu begleiten. Zu diesem Erfolg hat meine Vorgängerin Barbara Stöttinger mit ihrem Team maßgeblich beigetragen, wofür ich ihr meinen herzlichen Dank ausspreche.“

>>> Österreichs beste Weiterbildung 2024

Stöttinger wird künftig als Professorin für Marketing und Dekanin für Executive Education an der HEC in Paris tätig sein, die in diesem Bereich im Financial Times Ranking weltweit auf Platz 1 steht. „Wir wünschen Barbara Stöttinger für ihre neue Herausforderung viel Erfolg“, so Schlegelmilch.



Mit der Berufung von Bodo B. Schlegelmilch durch Rektor Sausgruber setzt die WU Wien auf seine umfangreiche internationale Erfahrung. Neben seiner Rolle als Vorsitzender der Association of MBAs (AMBA) und seiner Tätigkeit bei der Akkreditierung von rund 40 Business Schools in Europa, Asien und Lateinamerika bringt Schlegelmilch auch seine Lehrtätigkeit in beeindruckenden 33 Ländern ein, die ihm eine besondere Verbindung zur globalen Business-Ausbildung verschafft.