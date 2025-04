Mit einem politischen Paukenschlag hat Ex-Präsident Donald Trump die globale Autobranche aufgeschreckt: Ab Donnerstag kommender Woche sollen auf alle importierten Fahrzeuge 25 Prozent Zoll erhoben werden – auch auf einzelne Bauteile. Trump will damit die US-Staatsfinanzen stärken und die heimische Produktion ankurbeln. Doch Fachleute warnen: Die Maßnahme dürfte nicht nur ausländische Hersteller treffen, sondern auch die amerikanische Automobilindustrie empfindlich belasten – und vor allem die Verbraucher zur Kasse bitten.

>>> Trump verhängt 25 % Autozölle: EU, Kanada und Japan kündigen Reaktionen an

Die neue Zollregelung stellt eine massive Erhöhung dar: Gegenüber der EU liegt der neue Satz zehnmal höher als bisher. Analysten der Investmentbank Bernstein rechnen mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 100 Milliarden Dollar, das entspricht rund 14 Prozent des gesamten Branchenumsatzes. Auf ein einzelnes Fahrzeug heruntergerechnet bedeutet das durchschnittliche Zusatzkosten von 6.700 Dollar – die letztlich bei den Kunden landen dürften.

Besonders hart trifft es Hersteller, die keine eigene Produktion in den USA betreiben – darunter etwa Mitsubishi. Vergleichsweise geringe Auswirkungen erwarten Experten für Unternehmen wie General Motors, Ford, Stellantis, Rivian und Tesla, die in den USA fertigen. Deutsche Autobauer mit US-Werken liegen irgendwo dazwischen. Fakt ist: Noch immer ist fast jedes zweite Auto, das in den USA verkauft wird, ein Import.