Vor einigen Wochen war ich Gast einer kleinen Runde von Maschinenbauern und Automatisierern. Sie klagten sich nach dem Abendessen gegenseitig ihr Leid. Es ging um alte, neue Märkte, die schlechte Nachfrage und ich warf ein, dass doch im Verteidigungsbereich sicher gerade einiges an Umsatz schlummere. Man schaute mich entgeistert an: "Das darfst Du aber nicht öffentlich sagen." Warum eigentlich nicht? Warum sagt kein CEO: Wir wollen im Defence-Markt wachsen?







Staaten wie Norwegen, Finnland, Rumänien oder Bulgarien investieren in Rüstungsfabriken, die Rüstungsfirmen wachsen, wollen automatisieren. Demokratien investieren, um sich gegen Feinde der Freiheit zu rüsten. Warum soll unsere Industrie, die Automatisierungs- und Fertigungskompetenz der europäischen Unternehmen keine Rolle dabei spielen? Warum schweigen sie dazu? Warum rümpfen wir die Nase?







"Nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine und wachsenden Unsicherheiten in vielen Regionen der Welt ist der globale Rüstungsmarkt durch rasches Wachstum und aufstrebende Exporteure gekennzeichnet, aber auch durch verschärfte Lieferkettenprobleme und Kapazitätsgrenzen", analysiert Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Branche boomt.



Unsere Industrie profitierte viele Jahre von freien Märkten, von Sicherheit und Frieden in Europa. Die Friedensdividene ist leider aufgebraucht und wer ehrlich ist, muss zugeben, dass viele Unternehmen die Rüstungsindustrie schon fleißig beliefern. Aber darüber sprechen mag keiner. Traut Euch, schämt Euch nicht mehr. Wir brauchen in naher Zukunft mehr Automatisierungstechnik.



Klar, Rüstung war kein Thema mit dem man in der Vergangenheit punkten konnte. Das könnte, das muss sich ändern. Manches war geheim, das stimmt. Dazu kam: Man sorgte sich um Ratings, um Bewerber und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Bei Rheinmetall kennen die Mitarbeiter das. In einer Dokumentation für das deutsche Fernsehen freute sich unlängst ein Mitarbeiter über die neue Wahrnehmung seines Arbeitgebers in der Öffentlichkeit.



Es geht jetzt um ein neues Verständnis der Rüstungsindustrie. Ja, auch ich hätte nie gedacht, dass ich mit meinen Kindern mal auf den Tag der offenen Tür der Bundeswehr gehe und einem Probegefecht beiwohne. Doch mir ist bewusst geworden, was für einen wichtigen Beruf die Männer und Frauen ausüben. Wir müssen ihnen mit mehr Respekt begegnen. Sie verteidigen unsere Demokratie, sie beschützen unsere Art zu leben und zu wirtschaften. Sie verdienen Anerkennung, genauso wie die Industrie, die ihnen die Technik bereitstellt, ihre Arbeit zu erledigen. Nehmen wir uns ein Beispiel an Israel. Tech-Unternehmen liefern dort wie selbstverständlich ihre Technologie an das Militär. Gemeinsam forscht man an neuen Ansätzen, Prototypen. Davon profitiert dann auch wieder die Zivilwirtschaft.



Und dann das. Ich führte ein Interview und ein Robotikunternehmer sagte: "Den Defence-Markt werden wir nie bedienen." Auch nicht für Demokratien? Puh, schwierig.







Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!





Ich plädiere nicht für eine Kriegswirtschaft, aber wir müssen in den nächsten Jahren mehr Geld, viel mehr Geld in Verteidigung, Abschreckung und die nötige Technologie investieren. Die Rüstungsindustrie ist keine Schmuddelindustrie. Sie braucht Automatisierer und Maschinenbauer. Sie sind wichtiger denn je. Vor einigen Jahren schrieb ich an dieser Stelle: Ohne Automatisierung keine Electric-Society, keine Transformation der Industrie. Die Firmen liefern dafür Schlüsselkomponenten. Heute muss ich den Blick weiten: Automatisierer und Maschinenbauer liefern Freiheits-Technologien - nicht nur bei den Erneuerbaren.