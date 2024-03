Vor allem die skandinavischen und baltischen Staaten haben aus historischen Gründen berechtigte Sorgen vor einem russischen Angriff. Ob ein solcher aber tatsächlich wahrscheinlich ist, bleibt fraglich. Militärexperten neigen von Berufswegen dazu mit Bedrohungsszenarien zu überspitzen. Ob ein militärischer Konflikt aber tatsächlich ausbricht, liegt letztendlich immer an der Politik, die Wege finden kann, diese zu vermeiden. Die Geschichte des Kalten Krieges hält zahlreiche Beispiele bereit, wo besonnenes politisches Handeln eine direkte Konfrontation zwischen Ost und West verhindert hat. Die letztendlich diplomatische Lösung der Kuba Krise durch US-Präsident John F. Kennedy ist die bekannteste Episode davon.



Diplomatische Stimmen fehlen aktuell auf dem europäischen Bankett völlig, oder dringen medial nicht durch. Zu real erscheint vielen EU-Staaten die Gefahr einer russischen Aggression. Die Reaktion mancher EU-Staaten ist aber anlassbezogen und erratisch. So hat Finnland kürzlich seine Grenze zu Russland geschlossen und Moskau vorgeworfen, mit gezielten Migrantenströmen das EU-Land zu „destabilisieren“. Man fragt sich, wie einige hundert Migranten das bewerkstelligen sollen, wo doch die gesamte Union seit 2015 mit einer millionenfachen Flüchtlingskrise konfrontiert ist.

Finnland, das kürzlich noch neutral war, wurde von Russland nicht als Bedrohung gesehen. Das beweist etwa der Umstand, dass die Kola-Halbinsel auf russischer Seite kaum geschützt ist, obwohl in Murmansk der Hafen der strategisch wichtigen U-Boot-Flotte liegt. Jetzt, wo Finnland der NATO beigetreten ist, wird auch Russland gezwungen sein, die finnisch-russische Grenze stärker zu militarisieren.





EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat im Jänner einen EU-Aufrüstungsfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro gefordert. Für die EU sei es „entscheidend“, Kapazitäten zur Rüstungsproduktion zu entwickeln, die mit denen Russland mithalten können, so der EU-Kommissar. Dabei ist noch nicht inkludiert, was die einzelnen Mitgliedsländer selbst investieren. Deutschland macht mit dem „Doppelwums“ von Kanzler Scholz ebenfalls 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr locker. Grüne fordern sogar 300 Milliarden. Ausgerechnet die einstige Friedenspartei „Die Grünen“ sind aktuell wortwörtlich an vorderster Front, wenn es um Aufrüstungsforderungen in Deutschland geht. Im Februar 2024 lag der deutsche Verteidigungshaushalt erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges vor 30 Jahren wieder über zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Das entspricht auf Vergleichsbasis der NATO 73,41 Milliarden US-Dollar.

Aber auch Frankreich, die einzige Atommacht in der EU, rüstet auf und will die Militärausgaben um 40 Prozent steigern und bis 2030 insgesamt über 400 Milliarden Euro in die Rüstung investieren. Auch kleinere Länder wie Schweden, Polen oder Finnland erhöhen ihre Verteidigungshaushalte teilweise um 30 Prozent. Selbst neutrale Staaten wie die Schweiz (rund 13,7 Milliarden Euro) und Österreich (16 Milliarden Euro bis 2027) investieren wieder kräftig ins eigene Militär. Insgesamt gaben die EU-Staaten seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine um 38 Prozent mehr fürs Militär aus als noch 2013. In absoluten Zahlen wurden seit März 2022 laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri 480 Milliarden Euro in die Aufrüstung investiert.

Das entspricht kaufkraftbereinigt dem europäischen Wehretat von 1989, dem letzten Jahr des Kalten Krieges. Zum Vergleich: Für den europäischen Wiederaufbaufonds nach der Corona Pandemie wurden rund 672 Milliarden Euro aufgelegt. Insgesamt beträgt das Verteidigungsbudget aller NATO-Staaten über eine Billion US-Dollar. Demgegenüber steht 2024 ein Rüstungsbudget von rund 100 Milliarden US-Dollar auf russischer Seite. Geht es ums Geld, so ist die NATO Russland um das 10-fache überlegen. Nicht aber, wenn es um Produktionskapazitäten geht.