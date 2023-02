Effizienz und deren Steigerung wird an den Shopfloors, für die Stefan Kostwein nun verantwortlich ist, groß geschrieben. 2012 und 2016 holte sich das Maschinenbauunternehmen den Titel Fabrik des Jahres , im Vorjahr den Kategoriesieg Efficient Factory. Seither schalteten die Kärntner keinen Gang zurück. "Wir definierten in unserer strategischen Ausrichtung neue Wachstumssegmente im Bereich Pharma, aber auch Umwelt und Kreislaufwirtschaft", erzählt Hans Kostwein.

Das Leitwerk in Klagenfurt stellt dabei das Herz der Unternehmensgruppe - Claim: "Maschinen für Weltmarkführer" - dar. 650 Mitarbeiter fertigen auf 200 CNC Maschinen, 1050 verschiedene Aufträge pro Woche. Anschließend werden diese von 300 Mitarbeitern zu Komplettmaschinen für verschiedene Branchen des Maschinenbaus montiert. Technologische Neuerungen werden hier zuerst eingeführt, bevor Prozessverantwortliche diese auf die Schwesterwerke in Kroatien und Indien übertragen.

Schon 2013 wurde die Qualitätsmanagementmethode EFQM verankert. Über die Linien ihrer synchronen Taktfertigung schleusten die Kärntner 2016 fünf unterschiedliche Verpackungsmaschinen in 300 Varianten über eine Montagelinie. Was hat sich seither getan? "Wir bringen unsere Lean-Konzepte durch Digitalisierung auf den nächsten Level", erzählt Kostwein.



Zuletzt wurden im Kärntner Werk mit seinen konstant 100 Lehrlingen ebensoviele zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Weitere Mitarbeiter für die Produktion werden noch gesucht. Neben den Investitionen von rund zehn Millionen Euro in den Maschinenpark sind die Kärntner vor allem auf jene Investitionen in die Umwelt stolz: Geld floss zuletzt etwa in die Umstellung von einer Ölheizung auf Fernwärme sowie die Errichtung von Solaranlagen.

