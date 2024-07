In vielen Unternehmen herrscht immer noch eine gewisse Spannung zwischen OT (Operational Technologie) und IT (Information Technologie). Produktions- und IT-Leiter sind nur in wenigen Betrieben ein harmonisches Paar, auch wenn sie sich im Grunde mit derselben Technik beschäftigen. Es gibt jedoch grundlegende Unterschiede in der Technologie und den Zielen. Die OT beschäftigt sich mit Hard- und Software, die zur Überwachung von industriellen Prozessen und Maschinen verwendet wird. Dazu gehören etwa Mensch-Maschine Schnittstellen (HMI), leittechnische Systeme, programmierbare Steuerungen (SPS) oder auch Datenerfassungssysteme (SCADA). Oberstes Ziel ist dabei die „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE), also Produktionsabläufe zu kontrollieren und vor allem Funktionalität und Effizienz sicher zu stellen.



Die IT hingegen beschäftigt sich vor allem mit der Verarbeitung und Verwaltung und Daten. Die dazu verwendete Hardware sind Computer, Speichergeräte und Netzwerktechnologien. Das Ziel ist es hier Daten und Informationen aufzuarbeiten und effizient zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Entscheidungen unterstützt und geschäftliche Abläufe vereinfacht werden. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt bei der IT auf dem Datenschutz und der Datensicherheit. Im Gegensatz zu OT laufen Entwicklungsprozesse in der IT meist schneller ab, die traditionelle OT war zudem nicht für die Integration in Netzwerke und die klassische IT konzipiert.