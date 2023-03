In rund einem Drittel der Unternehmen, die IoT-Projekte laufen haben, sind diese schon heute in der Vorstandsebene angesiedelt, sonst bleiben sie aber sehr oft ausschließlich der IT oder der Technik überlassen, eine suboptimale und kurzsichtige Lösung, wie Auer findet: „Die technische Umsetzung ist oft der am wenigsten komplizierte Bereich“, sagt er. „Das wickeln in jedem Unternehmen Fachleute ab, die wissen, worum es geht. Doch wenn das neue Projekt nur von der IT bzw. der Technik betreut wird, ist die Gefahr groß, dass es zu einer Insider-Geschichte wird.“

Das wäre in der Tat gefährlich. Denn von einem IoT-Einstieg sind so gut wie alle Ebenen eines Unternehmens betroffen. Der Vertrieb etwa muss womöglich als Folge ein ganz neues Produkt verkaufen. Für den Kunden selbst bedeutet der IoT-bedingte Wandel, etwa von einem klassischen Verkaufsmodell auf ein Service-Modell, ebenfalls eine gravierende Umstellung. Wird er dabei nicht gut begleitet, nimmt er das neue Angebot nicht an, und wandert schlimmstenfalls zur Konkurrenz ab.

Der Maschinenbau ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie massiv Digitalisierungsprojekte heute einen neuen Zugang zum Kunden nötig machen. In der analogen Welt, bei einem durchschnittlichen Lebenszyklus einer Maschine von zehn Jahren, war auch die Beziehung zum Kunden auf dementsprechend lange Intervalle ausgelegt. Selbst jene Anbieter, die nicht nach dem Prinzip „Sale and forget“ arbeiteten, hatten wenig Grund, den Kunden besonders oft zu kontaktieren. Ab und zu fragte der gute Verkäufer nach, ob die Maschine eh funktioniert, und wenn es ein gröberes Problem gab, meldete sich der Kunde ohnehin von selbst.