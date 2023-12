Ab Oktober gelten in der Europäischen Union neue Anforderungen, um die Cyber-Sicherheit in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und in bestimmten Branchen zu verbessern. Aber auch öffentliche Einrichtungen müssen im Rahmen der Cybersicherheitsrichtlinie "NIS 2" IT-Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Außerdem müssen sie IT-Sicherheitsvorfälle melden. Für die tausenden betroffenen Unternehmen soll das notwendige nationale Gesetz so praxistauglich wie möglich gestaltet werden.

>>> NIS2-Richtlinie: Ist Ihr Unternehmen cyberfit?

Das hat am Mittwoch nach einem Arbeitsgespräch mit IV-Chef Georg Knill Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) versprochen. Die großen Chancen der Digitalisierung betonten der Politiker und die Unternehmensvertreter anschließend vor Journalistinnen und Journalisten. Mit deren Fortschreiten wüchsen aber auch die Gefahren. Karner erinnerte etwa an den Cyberangriff auf das Land Kärnten im Sommer 2022, der die öffentliche Verwaltung wochenlang beeinträchtigte und teilweise lahmlegte. "Jeder kann getroffen werden."

