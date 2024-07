Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und verändert nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern auch die Unternehmensführung. Ein oft übersehener Aspekt dieser Revolution ist der Faktor Mensch. In einer Zeit ständiger Veränderungen sind neue digitale Fähigkeiten und agile Arbeitsmodelle gefragt – besonders auf Führungsebene. Erfolgreiche Führungskräfte von heute fördern digitale Kompetenzen, ermutigen zu kreativer Risikobereitschaft und strategischem Denken, und schaffen kollaborative Strukturen. Dabei sind sie selbst Vorbilder, indem sie ihr eigenes technologisches Wissen kontinuierlich ausbauen – Schlagwort Digital Savviness und Tech Fluency.



Fähigkeiten zur Führung dislozierter Teams



"New Work" ist die Bezeichnung für ein neues Verständnis von Arbeit in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung und legt großen Wert auf dem gemeinschaftlichen Nutzen in der Arbeit. Führungskräfte müssen eine Kultur der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts fördern.



Virtuelles Teammanagement



Führungskräfte müssen lernen, Teams aus der Ferne effektiv zu leiten. Dazu gehören Kenntnisse in der Nutzung von Tools für die Zusammenarbeit wie Microsoft Teams, Google Workspace, Slack und Trello sowie Strategien zur Aufrechterhaltung der Teamdynamik und des Zusammenhalts. Studien belegen, dass remote arbeitende Teams genauso produktiv sein können wie Teams, die im Büro arbeiten, vorausgesetzt, dass die richtigen Strukturen und Kommunikationswege vorhanden sind (PwC, 2022).



Zeitmanagement und Selbstorganisation



Ohne physische Präsenz müssen Führungskräfte in der Lage sein, ihre eigenen Aufgaben und die ihres Teams effizient zu organisieren. Dies verlangt ein hohes Maß an Zeitmanagement und Selbstdisziplin. Projekt- und Zeitpläne müssen präzise eingehalten und regelmäßig aktualisiert werden, um den Fortschritt zu überwachen und Verzögerungen zu vermeiden.



Vertrauen und Autonomie



In der dislozierten Arbeitswelt ist Vertrauen ein wesentlicher Faktor. Führungskräfte müssen lernen, ihren Mitarbeitern mehr Autonomie zu gewähren und gleichzeitig produktive Ergebnisse zu erwarten. In einem hybriden Arbeitsmodell bedeutet dies, den Mitarbeitern Freiheit in der Gestaltung ihrer Arbeitsweise zu geben, während sie gleichzeitig die notwendige Unterstützung erhalten. Dabei zeigen Studien, dass Unternehmen mit flexiblen Arbeitsumgebungen eine geringere Mitarbeiterfluktuation und höhere Zufriedenheit verzeichnen (Gartner, 2023).



Digital Leadership ist entscheidend, um in der digitalisierten und dislozierten Arbeitswelt erfolgreich zu navigieren. Virtuelles Teammanagement, effektives Zeitmanagement und die Förderung von Vertrauen und Autonomie sind Schlüsselstrategien, um dislozierte Teams produktiv und motiviert zu halten. Sie sind somit organisatorische Vordenker, fördern die Wandlungsfähigkeit der Organisation und führen auf neuen Wegen in eine neue Ära.