Im Fokus der Diskussionen und Präsentationen standen Technologien, die nachhaltige Innovationen vorantreiben, Geschäftsmöglichkeiten, die sich aus ESG (Environmental, Social and Governance) ergeben, sowie Neuerungen und Entwicklungen im Bereich der Antriebssysteme. Es wurden auch Best-Practice-Beispiele für EIT-Fertigung sowie Themen rund um das Eigentum an Maschinendaten und Künstlicher Intelligenz behandelt. Die Teilnehmenden hatten vielfältige Gelegenheiten, potenzielle Kooperationen zu diskutieren. Ein besonderes Highlight war die Live-Demonstration des Mars Rovers, der normalerweise in verschiedensten Terrains in Armenien getestet wird. Ein abschließendes Networking-Event, das in traditioneller steirischer Gastfreundschaft stattfand, rundete das Programm ab.