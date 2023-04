Mehr Umsatz und deutlich mehr Gewinn hat der steirische Anlagenbauer Andritz zu Jahresbeginn erwirtschaftet. Wie der börsenotierte Konzern mit Sitz in Graz am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Quartal um 28,5 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro und das Konzernergebnis um 46,2 Prozent auf 104,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden, auch für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Unternehmen damit, mehr umsetzen und verdienen zu können als 2022.

>>> Österreichs größten Unternehmen: Die Top-Anlagenbauer.

"Andritz hat sich im ersten Quartal angesichts der sich abschwächenden Konjunktur, steigender Zinsen und Turbulenzen im Bankensektor außerordentlich wachstumsstark und widerstandsfähig präsentiert", sagte Vorstandsvorsitzender Joachim Schönbeck laut Mitteilung. Der Auftragseingang erreichte nach Unternehmensangaben mit 2,4 Milliarden Euro ein "erfreuliches Niveau", lag aber um 6,5 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2022. Im Vorjahr hatte demnach die Verbuchung von zwei Großaufträgen zu einem Rekordwert geführt. Der Auftragsbestand lag Ende März 2023 bei 10,4 Milliarden Euro.

