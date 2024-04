Nicht ganz so schweigsam zeigt sich die Prinzhorn Group, einer der großen Papier- und Verpackungshersteller in Europa. Das Unternehmen hat am Standort Pitten im letzten Jahr ein neues 5G-Campusnetzwerk errichtet, das nun das 100.000 Quadratmeter große Werksgelände versorgt. Technik-Partner sind die deutsche O2 Telefónica und der österreichischeNetzbetreiber Drei.

„Das 5G-Campusnetz an unserem Standort Pitten ist für uns ein wichtiger Effizienzhebel, um die Herausforderungen bei den Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten anzugehen und gleichzeitig unsere Produktion zu optimieren“, sagt Michael Krumay, Head of Technics im Werk. Zu den ersten Anwendungen zählt die 5G-Vernetzung von Scannern, Funkgeräten, Smartphones und Tablets. Diese waren zuvor per WLAN vernetzt. Auf dem weitläufigen Werksgelände und seiner mehrstöckigen, über 100 Meter langen Papiermaschine mit Stahlkonstruktionen und Betonwänden stieß WLAN jedoch an seine Grenzen. 5G mit seinen deutlich besseren Ausbreitungseigenschaften hat das Problem gelöst.



Neben den Netzbetreibern bieten in Österreich auch andere Unternehmen, wie die ewwGruppe aus Wels ihre Dienste für Errichtung und Betrieb von Campusnetzen an. Die Deutsche Telekom hat sich über die „Integrated Private Wireless on AWS“-Programms mit Amazon Web Services (AWS) zusammengetan und bietet nun AWS-Services im Paket zusammen mit Campus-Netzen an – auch in Österreich.