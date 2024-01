Mit Spannung wird auch erwartet, welche Signale Li Qiang, Ministerpräsident der Volksrepublik China, an die wirtschaftspolitische Elite des Landes senden wird. Denn Chinas Wirtschaft ist unter anderem durch den Sanktionsstreit mit den USA stark unter Druck geraten. China freue sich, hieß es im Vorfeld aus dem Außenministerium in Peking, den Austausch und die Kommunikation zu stärken und das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zu erhöhen.



Das Weltwirtschaftsforum hat in diesem Jahr auch das Potenzial, wichtige Akteure rund um den Krieg in Gaza an einen Tisch zu bringen. Auf der Gästeliste stehen die Premierminister von Katar, Irak, Jordanien und Libanon. Auch der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog wird erwartet. Erwartet wird auch der iranische Aussenminister, wie Medien berichteten.

Das WEF ist bestrebt, Dialoge in Gang zu bringen, hieß es im Vorfeld. Mehr kann man eigentlich auch nicht erwarten, denn das Treffen in der Schweiz ist in der Regel kein Gipfel, an dem harte Verhandlungen mit einem Ergebnis am Ende üblich sind. Vielmehr geht es um den Austausch, um Gespräche hinter verschlossenen Türen, um das persönliche Kennen lernen.



Dass das Forum dennoch Weltgeschichte schreiben kann, zeigt das Treffen von Nelson Mandela und dem damaligen südafrikanischen Präsidenten Frederik Willem de Klerk im Jahr 1992: Ihr Händedruck war damals das Symbol für das Ende der Apartheid.