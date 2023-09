Arbeitnehmer können im Rahmen ihrer Arbeitnehmerveranlagung einerseits Ausgaben für Schreibtisch, Beleuchtung, etc. des Homeoffice-Platzes bis zu 300 Euro im Jahr steuerlich verwerten, wenn im Kalenderjahr mindestens 26 Homeoffice-Tage geleistet wurden. Zudem dürfen bis zu 3 Euro pro geleisteten Homeoffice-Tag (für maximal 100 Tage im Jahr) als Homeoffice-Pauschale angesetzt werden (insofern der Arbeitgeber nicht ohnehin 3 Euro pro Tag steuerfrei zuschießt).



Das Finanzamt ermittelt die Höhe des maximal zulässigen Homeoffice-Pauschales automatisch auf Basis der vom Arbeitgeber gemeldeten Homeoffice-Tage am Lohnzettel. Auch die Prüfung der 26 Homeoffice-Tage erfolgt auf Grundlage der angegebenen Tage am Lohnzettel. Sollte jedoch der Arbeitgeber seiner Pflicht, die Homeoffice-Tage verlässlich mitzuführen und zu melden, nicht vollständig nachgekommen sein, kann der Arbeitnehmer dem Finanzamt dennoch andere Beweismittel vorliegen, die die korrekte Anzahl der erbrachten Homeoffice-Tage untermauern. In solchen Fällen ist eine Nachschau des Finanzamts beim Arbeitgeber jedoch sehr wahrscheinlich.



StB Michael Sadl, BSc. LL.B. ist Manager der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH, Linz, michael.sadl@icon.at.