Angesichts des Rückfalls von Österreich im aktuellen WIFO-Radar der Wettbewerbsfähigkeit und des Absturzes des heimischen Wirtschaftsstandortes im Ranking des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), zog Trendforscher Franz Kühmayer (Zukunftsinstitut Frankfurt a. M.) in seinem Impulsstatement eingangs einen impactorientierten Standort-Vergleich. Zur Frage von Rolle und Wirkung der IT-Wirtschaft kam er zum Schluss: „Die Tech- und Softwarebranche stellt einen wesentlichen Schlüssel zur Prosperität des Wirtschaftsstandortes Österreich dar, sie sichert durch digitale Innovationen unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit und stärkt die Resilienz gegenüber Krisen“, so Kühmayer.

Man habe in der Corona-Pandemie viel gelernt, was in Sachen Digitalisierung plötzlich alles möglich ist, aber die heimische Wirtschaft müsse jetzt endlich den Digitalisierungs-Turbo zünden. „Wir müssen den digitalen Wandel endlich als Riesenchance begreifen, die österreichische Wirtschaft und Verwaltung zu erneuern. Denn die IT und cloudbasierte Geschäftsprozesse werden zunehmend zur essenziellen Basis der Wertschöpfung und zum Treiber des Wachstums in Österreich wie in Europa. Die Politik muss jetzt die richtigen Weichen stellen und Rahmenbedingungen schaffen, um den Wirtschaftsstandort wieder zu stärken“, forderte Christina Wilfinger, Geschäftsführerin von SAP Österreich.

„Twin Transformation“: Digitalisierung und Nachhaltigkeit



Der digitale Wandel ist dabei stets als „Twin Transformation“ zu verstehen: also als Vorantreiben der Digitalisierung im Einklang mit der Schonung von Ressourcen und der Förderung von Nachhaltigkeit. So sieht es auch Stefan Grafenhorst, Global Head of Sustainability & Corporate Affairs bei Greiner, dem globalen Player in der Kunststoff- und Schaumstoffindustrie aus Kremsmünster (OÖ): „Ohne eine umfassende Digitalisierung werden wir als Unternehmen an dem großen Thema ‚Nachhaltigkeit‘, aber auch an unserem Anspruch, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, scheitern. Bei Greiner heißt es daher in Sachen Digitalisierung ‚all-in‘ und zwar auf allen Ebenen. Alle Prozesse, die vorstellbar sind, müssen und werden digitalisiert. Denn eines ist unausweichlich: Erfolgreiches Management braucht Daten und steuert über digitale Prozesse.“

Datentransparenz entlang der Wertschöpfungskette



So wie Greiner und viele heimische Industrieunternehmen ist SAP davon überzeugt, dass die Digitalisierung einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsziele der EU leisten muss, um den Übergang Österreichs zu einer kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft zu erleichtern. „Man kann nur das verbessern, was man messen kann. Digitale Lösungen müssen Unternehmen aller Branchen befähigen, Treibhausgasemissionen entlang unternehmensübergreifender Wertschöpfungsketten transparent zu machen und ihren CO2-Fußabdruck zu optimieren“, sagte SAP-Geschäftsführerin Christina Wilfinger und führte weiter aus: „Sie schaffen ebenso Transparenz über Lieferantennetzwerke, um Risiken von

Menschenrechtsverletzungen zu erkennen, wie es vom Lieferkettengesetz gefordert wird. Die digitale Aufbereitung relevanter Daten muss gefördert werden, um österreichische Unternehmen noch besser auf ihre neuen Verpflichtungen in den Bereichen ökologische und soziale Verantwortung vorzubereiten.“

Seit dem 01.01.2023 gilt beispielsweise eine verpflichtende EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) anhand der ESG-Kategorien „Environment“, „Social“ und „Governance“ für größere Unternehmen (mindestens 250 Mitarbeiter*innen, über 40 Millionen Euro Umsatz oder über 20 Millionen Euro Bilanzsumme). Als „Enabler“ unterstützt SAP Unternehmen hierbei mit cloudbasierten Nachhaltigkeitslösungen („SAP Cloud for Sustainable Enterprises“), die Umwelt-, Sozial- und Finanzdaten ganzheitlich verknüpfen und bessere datenbasierte Entscheidungen ermöglichen.