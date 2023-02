BRP-Rotax mit Sitz in Gunskirchen wird künftig Hochleistungs-Elektroantriebskomponenten für den gesamten BRP-Konzern entwickeln und produzieren. Bis Ende 2026 will der kanadische Mutterkonzern in jeder Produktlinie auch ein Elektromodell anbieten. Dafür werden in den kommenden Jahren über 300 Millionen US-Dollar (278,71 Mio. Euro) in Entwicklung und Produktion investiert, berichtete das Unternehmen in einer Presseaussendung am Dienstag.



Wie hoch das Investment in Gunskirchen sein wird, konnte derzeit nicht gesagt werden. Der Spatenstich für ein neues Entwicklungsgebäude mit Platz für rund 200 Beschäftigte erfolge jedenfalls im Juni 2022, erfuhr die APA auf Nachfrage. Derzeit arbeiten 1.700 Leute bei BRP-Rotax in Gunskirchen und es kommen laufend neue dazu. Die Entwicklung der neuen E-Antriebe habe bereits begonnen. Die Liefersituation in der gesamten Branche sei "durchaus angespannt", das Unternehmen könne aber durch "vorausschauende Planung und unser starkes Partnernetzwerk" Schwierigkeiten in der Zulieferkette "bestmöglich kalkulieren und ausgleichen", hieß es.



BRP erzeugt Powersportfahrzeuge, bereits Mitte 2024 soll die erste neue vollelektrische Modellreihe für Can-Am-Elektromotorräder auf den Markt kommen. Weitere Produktlinien werden nachfolgen. Die Entwicklung und Produktion in Oberösterreich bringe technologischen Aufschwung in der Region und schaffe viele neue Arbeitsplätze für hoch qualifiziertes Personal, betonte Geschäftsführer und Vertreter der Unternehmensleitung Wolfgang Rapberger. "Im Laufe der Jahre haben wir mehrere batterieelektrische, hybrid-elektrische und sogar brennstoffzellen-elektrische Fahrzeuge entwickelt und hergestellt. Mit der neuen Strategie rückt BRPs elektrische Reise mit einer klaren Vision und festen Plänen weiter in den Geschäftsfokus und läutet so eine neue Ära der Elektromobilität ein", so Rapberger.



Parallel zur Investition in Gunskirchen wurde das BRP Electric Vehicle Development Centre in der kanadischen Heimatstadt Valcourt (Quebec) gegründet. Dort liegt der Fokus auf der Entwicklung von Ladegeräten und Batterien sowie der finalen Motor-Integration in das Fahrzeug. Im Geschäftsjahr 2021 setzte BRP-Rotax 979,9 Mio. Euro um.

