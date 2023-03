„Die erstmalige Auszeichnung von OekoBusiness Wien ist ein wichtiger Meilenstein unserer Mission in Richtung ‚Green Company‘. Sie ist aber keine einmalige Sache, sondern ein langfristiges Projekt bei GS1 und Editel“, freut sich Gregor Herzog, Geschäftsführer von GS1 Austria. GS1-Standards helfen Unternehmen, Geschäftsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette effizienter, nachhaltiger und sicherer zu gestalten. In Österreich ist GS1 u.a. die offizielle Vergabestelle für EAN-Strichcodes, die im Einzelhandel auf fast jedem Produkt zu finden sind.



Editel wiederum ist einer der führenden internationalen Anbieter von EDI-Lösungen (Electronic Data Interchange). Das Unternehmen sorgt u.a. in den Branchen Handel, Konsumgüter, Gastronomie, Logistik und in vielen weiteren Bereichen dafür, dass papierbasierte Beschaffungsprozesse digitalisiert werden. Die Optimierung durch EDI bedeutet, dass Belege wie Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen in digitaler Form und maschinenlesbar übermittelt werden. Das spart nicht nur eine Menge Papier und Personalaufwand, sondern vermeidet auch manuelle Fehler.

Die Supply Chain wird dadurch planbarer und effizienter hinsichtlich Ressourcen und Kosten. „Mit unseren EDI-Lösungen schaffen wir eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Umwelt. Da müssen wir natürlich auch als Unternehmen selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Wir setzen uns dafür ein, dass nachhaltiges Wirtschaften auch bei unseren Geschäftskunden zur Selbstverständlichkeit wird“, sagt Gerd Marlovits, Geschäftsführer von Editel Austria.

