Im Bereich des Elektronischen Datenaustausches arbeitet Zanini CZ bereits seit vielen Jahren mit dem internationalen EDI-Dienstleister Editel zusammen. Der Informationsfluss zwischen Zanini und den Automobil-Herstellern (Toyota, Audi, Skoda, BMW, Mercedes, Seat, VW und noch andere bedeutende Player) verläuft bereits voll automatisiert über Editel. Um Logistikprozesse auch mit den Vorlieferanten effizienter abzuwickeln, wollen die Tschechen künftig die Zusammenarbeit mit Editel weiter intensivieren.

Editel-Geschäftsführer Gerd Marlovits sieht ebenfalls noch deutliches Potenzial für den weiteren Ausbau der Geschäftsbeziehungen und erklärt: „Zanini ist mit seiner global weitverzweigten Kundenstruktur ein gutes Beispiel dafür, welch großen Nutzen EDI für die Automotive-Branche gebracht hat.“

Aufgrund der aktuellen Dynamik im Automobil-Sektor sehen sich die beiden Partnerunternehmen für die spannenden Aufgaben jedenfalls gut gerüstet. Einerseits werden die Produktzyklen in der Automotive-Branche generell immer kürzer und durch den Wandel Richtung E-Mobilität müssen immer neue Fahrzeuggenerationen in bestehende Fertigungsstrukturen integriert werden. Das sorgt auch dafür, dass laufend neue Partner an die Supply Chain angebunden werden müssen, wobei Editel in diesem Bereich eine jahrelange internationale Expertise aufgebaut hat.

„Gemeinsam mit Zanini wollen wir bei der Entstehung immer neuer und komplexer Ökosysteme eine aktive Rolle einnehmen. Zugleich hat für uns die Sicherstellung der extrem hohen Zuverlässigkeit des Elektronischen Datenaustausches oberste Priorität“, wie Marlovits betont.