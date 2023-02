Die Innovation bringt die neuesten Errungenschaften der EEG Biofeedback Technologie aufs heimische Sofa. Das Medizinprodukt Brainhero, besonders relevant für schwere neurologische Problemstellungen, wird individuell maßgeschneidert.



Die Innovation basiert auf Forschungen des Brainhero Teams mit Partnern in Wien und wurde in der Gründungsphase durch aws, FFG, Health Hub Tirol und Wirtschaftsagentur Wien unterstützt. Die erste Therapie für Kinder mit Autismus/ ADHS ist seit Anfang Oktober in Deutschland und Österreich verfügbar.



Der EIC Accelerator ermöglicht Brainhero, ein breites Spektrum an neurologischen Konstellationen zielgerichtet zu adressieren.